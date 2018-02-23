Николаевский губернатор о больницах региона: я бы снес их все

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Во время отчета о выполненной работе за 2017 год глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко затронул тему состояния старых зданий больниц региона. По его словам, содержать строения, пришедшие в негодность, содержать очень дорого, поэтому лучше их снести.

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"Если откровенно, что бы я с ними сделал. Я бы снес их все. И передал эти земли предпринимателям и попросил бы их, чтобы они построили нам современные больницы, на содержание которых мы не будем использовать бешеные бюджеты. Потому что они все были построены в советские времена. Тогда, когда никто не рассчитывал, сколько надо будет денег на содержание, на тепло, на освещение, на остальное. Строились помещения по типичным проектам и сегодня мы имеем возможность по копейкам собирать и распылять бюджет для того, чтобы именно содержать эти учреждения… Я вам даже боюсь назвать цифру, которая была отправлена на содержание этих медицинских учреждений", — заявил Савченко представителям СМИ.

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