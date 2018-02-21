Клип южнокорейской группы, снятый в Киеве, набирает популярность

Одна из самых популярных южнокорейских поп-групп NCT сняла клип в Голосеевском районе Киева. Запись 18 февраля была выложена в сеть, и уже набрала более 5,3 миллионов просмотров.

NCT — южнокорейский бойзбенд, созданный в 2016 году компанией S.M. Entertainment. Название расшифровывается как "Neo Culture Techonology". Коллектив является одним из самых популярных в Южной Корее.

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Участники группы провели в Киеве пять дней. Приезд бойзбенда проходил в строжайшем секрете — продюсеры корейцев не хотят привлекать внимания к музыкантам многочисленной армии поклонниц. Группа прилетела из Сеула с командой визажистов, стилистов и менеджеров, пишет "Страна".

В съемках группы в Киеве принимал участие один из финалистов проекта "Топ-модель по-украински" Реван Палюх. Видео позволяет по-новому взглянуть на привычные пейзажи и архитектуру украинской столицы.

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