Расстрел прихожан в Дагестане попал на камеры очевидцев

Погибшими были женщины, которые пришли праздновать Масленицу. На данный момент погибшими считаются пять женщин.

Ранения получили пять человек. Нападающими могут быть мужчина и женщина.

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