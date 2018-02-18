Расстрел прихожан в Дагестане попал на камеры очевидцев
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Жительницы дагестанского города Кизляр сняли на видео момент расстрела неизвестных возле храма, где проходила праздничная литургия перед началом Великого поста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Погибшими были женщины, которые пришли праздновать Масленицу. На данный момент погибшими считаются пять женщин.
Ранения получили пять человек. Нападающими могут быть мужчина и женщина.
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