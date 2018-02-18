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    Расстрел прихожан в Дагестане попал на камеры очевидцев

    (обновлено: )47805
    Жительницы дагестанского города Кизляр сняли на видео момент расстрела неизвестных возле храма, где проходила праздничная литургия перед началом Великого поста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
    Видеоканал NewsExpress на Youtube

    Погибшими были женщины, которые пришли праздновать Масленицу. На данный момент погибшими считаются пять женщин.

    Ранения получили пять человек. Нападающими могут быть мужчина и женщина.

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