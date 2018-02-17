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    Знаменитый буддийский монастырь Джоканг горит в Тибете

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    Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе статуя Будды Шакьямуни.
    Буддийский монастырь и храм Джоканг загорелся в Лхасе
    Видео twitter.com/RobbieBarnett/

    КИЕВ, 17 фев - РИА Новости Украина. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО - буддийский монастырь и храм Джоканг - загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района, сообщает информационный портал "Сина".

    Пожар начался вечером в субботу. В настоящее время пожарные борются с огнем, причина возгорания пока неизвестна. Степень сложности пожара оценивается как сравнительно высокая. Отмечается, что крыше монастыря может быть нанесен ущерб.

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    На опубликованных в сети фотографиях видно охваченное ярким пламенем здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Сообщается, что на место ЧП выехал секретарь парткома Тибетского автономного района У Инцзе.

    Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете, сюда стекаются многочисленные паломники и иностранные туристы. Джоканг находится в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

    В 2000 году монастырь Джоканг был официально внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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