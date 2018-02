Знаменитый буддийский монастырь Джоканг горит в Тибете

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости Украина. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО - буддийский монастырь и храм Джоканг - загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района, сообщает информационный портал "Сина".

Пожар начался вечером в субботу. В настоящее время пожарные борются с огнем, причина возгорания пока неизвестна. Степень сложности пожара оценивается как сравнительно высокая. Отмечается, что крыше монастыря может быть нанесен ущерб.

На опубликованных в сети фотографиях видно охваченное ярким пламенем здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5