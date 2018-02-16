Животное в шоке. Тигрица неудачно прогулялась по тонкому льду

Датский зоопарк Knuthenborg Safaripark опубликовал видеоролик, в котором амурская тигрица пытается прогуляться по тонкому льду и в итоге проваливается в воду.

"Не волнуйся, лед крепкий", — говорится в комментарии под видео.

Публикация от Knuthenborg Safaripark (@knuthenborg) Фев 15, 2018 в 3:35 PST

Хищница сначала недоверчиво присматривается и все-таки решается пройтись по частично замерзшему озеру и даже делает несколько шагов, после чего лет начинает трескаться. Тигрица проваливается, но тут же выскакивает на землю.

Как сообщает канал TV2, тигрицу зовут Роза, ей три года и она до этого никогда не имела дела со льдом. "Это первый раз, когда она увидела лед, так что, конечно, ей было любопытно", — отметила сотрудница зоопарка.

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