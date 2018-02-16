Появилось видео, как женщины с детьми перебегают шесть полос в Киеве

"Киев. Воздухофлотский. Дорога 6 полос. Две штуки #яжемать с 4 детьми поперлись через шестиполосную дорогу. Пропустил только из-за того, так как думал, что по зебре пойдут", — говорится в описании к видео.

"И если кто-то их сбил, то был бы еще и виноват. К сожалению, таких много, и вижу часто, как люди бегают по дороге", —﻿ прокомментировал кадры пользователь Евгений Витальевич.

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В свою очередь пользователь с ником ReYDeR2k пишет: "Допустим, им надо перейти дорогу, а вокруг ни подземного ни наземного перехода, что бы вы делали?﻿".

Другие комментаторы обрушились с резкой критикой на женщин, не подбирая слов.