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    Появилось видео, как женщины с детьми перебегают шесть полос в Киеве

    (обновлено: )140
    Интернет-пользователь по имени Роман выложил в Youtube кадры видеорегистратора, на которых две женщины с четырьмя детьми перебегают шестиполосную дорогу в Киеве. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Воздухофлотском проспекте.
    Роман/Youtube

    "Киев. Воздухофлотский. Дорога 6 полос. Две штуки #яжемать с 4 детьми поперлись через шестиполосную дорогу.  Пропустил только из-за того, так как думал, что по зебре пойдут", — говорится в описании к видео. 

    "И если кто-то их сбил, то был бы еще и виноват. К сожалению, таких много, и вижу часто, как люди бегают по дороге", —﻿ прокомментировал кадры пользователь Евгений Витальевич.

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    В свою очередь пользователь с ником ReYDeR2k пишет: "Допустим, им надо перейти дорогу, а вокруг ни подземного ни наземного перехода, что бы вы делали?﻿".

    Другие комментаторы обрушились с резкой критикой на женщин, не подбирая слов.

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