В США внедорожник три раза проехал по шипам и пролетел 70 км из-за поломки

Инцидент произошел в начале недели, передает Vero News.

В местную службу 911 позвонил некий Джозеф Купер, который сообщил, что едет по трассе I-95 и не может остановиться. Диспетчер предложила несколько способов остановить автомобиль, в том числе включить нейтральную передачу или заглушить двигатель, однако ничего не помогало.

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Тогда к решению проблемы подключилась полиция: сотрудники несколько раз бросали на дорогу заграждение с шипами. После первых попыток машина только немного снизила скорость, однако в итоге BMW удалось остановить.

К этому моменту автомобиль проехал почти 70 километров. Водителя, пожаловавшегося на боли в груди, увезли в больницу.

Представители BMW засомневались в правдивости истории, однако предложили властям штата в расследовании причин инцидента.