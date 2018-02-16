наверх
16.02.201814:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Видео

    В США внедорожник три раза проехал по шипам и пролетел 70 км из-за поломки

    (обновлено: )338
    Американец вынужден был проехать на скорости в 150 километров в час несколько десятков километров на BMW X5 из-за заевшей педали газа. Остановить водителя смогла только полиция.
    Канал Inside Edition на Youtube

    Инцидент произошел в начале недели, передает Vero News.

    В местную службу 911 позвонил некий Джозеф Купер, который сообщил, что едет по трассе I-95 и не может остановиться. Диспетчер предложила несколько способов остановить автомобиль, в том числе включить нейтральную передачу или заглушить двигатель, однако ничего не помогало.

    Смотрите также: Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия

    Тогда к решению проблемы подключилась полиция: сотрудники несколько раз бросали на дорогу заграждение с шипами. После первых попыток машина только немного снизила скорость, однако в итоге BMW удалось остановить.

    К этому моменту автомобиль проехал почти 70 километров. Водителя, пожаловавшегося на боли в груди, увезли в больницу.

    Представители BMW засомневались в правдивости истории, однако предложили властям штата в расследовании причин инцидента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?