Ромы превратили в табор поезд Мукачево - Львов

Фото Facebook Сергей Мотринец
В поезде Мукачево — Львов пассажиры были вынуждены покинуть один из вагонов в связи с поведением группы ромов, путешествовавших с детьми.
Несколько женщин ромской национальности вместе со своими детьми ехали из Закарпатья во Львовскую область. В дороге они позволили сыновьям лазить и прыгать по скамейка и даже залезать и сидеть на багажных сетках под крышей вагона.
Громкое пение детей также делало поездку в вагоне для других пассажиров невозможной.
Видеозапись путешествия маленького табора опубликовал в Facebook пользователь Сергей Мотринец.
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Ранее в Золотоноше (Черкасская область) семья ромов напала на патрульных полицейских, которые прибыли по вызову.