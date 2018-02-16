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    Ромы превратили в табор поезд Мукачево - Львов

    (обновлено: )60141
    Пассажиры пригородного поезда Мукачево - Львов были шокированы поведением семей ромов, которые криками и своим поведением выжили всех попутчиков из вагона.
    Ромы превратили в табор вагон поезда Мукачево - Львов
    Фото Facebook Сергей Мотринец

    В поезде Мукачево — Львов пассажиры были вынуждены покинуть один из вагонов в связи с поведением группы ромов, путешествовавших с детьми.

    Несколько женщин ромской национальности вместе со своими детьми ехали из Закарпатья во Львовскую область. В дороге они позволили сыновьям лазить и прыгать по скамейка и даже залезать и сидеть на багажных сетках под крышей вагона.

    Громкое пение детей также делало поездку в вагоне для других пассажиров невозможной.

    Видеозапись путешествия маленького табора опубликовал в Facebook пользователь Сергей Мотринец.

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    Ранее в Золотоноше (Черкасская область) семья ромов напала на патрульных полицейских, которые прибыли по вызову.

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