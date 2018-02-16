В России загорелся противолодочный корабль "Маршал Шапошников"

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости Украина. В порту Владивостока на корабле российского Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произошел пожар, сообщили в экстренных службах региона. "Мы помогаем тушить в рамках взаимодействия", — цитирует РИА Новости краевое управлении МЧС РФ.

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Пользователи социальных сетей из Владивостока уже разместили видео с причала, где собрались военные, с корабля идет густой дым. По имеющимся данным, очаг возгорания располагался в машинном отделении корабля, который находится на ремонте у причальной стенки "Дальзавода".

В Морском спасательно-координационном центре "Владивосток" рассказали, что пострадавших в результате пожара нет, экипаж корабля эвакуирован.

Позднее представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) сообщил, что возгорание на "Маршале Шапошникове" локализовано. "Площадь пожара незначительная — возгорание произошло в нескольких помещениях в надстройке. Но важных узлов и технических приборов сейчас на корабле нет, поэтому серьезного ущерба нет", — сказал собеседник. По его словам, корабль стоит на заводе на модернизации, с него снято все оборудование. "Предварительно, загорелась изоляция или обшивка. Виновника установит проверка", — добавил представитель ДЦСС.

Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control) Фев 15, 2018 в 5:14 PST

Установлено, что пожар на "Маршале Шапошникове" возник во время сварочных работ.

Справка

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Его спустили на воду в январе 1985 года. С 1986 года он находится в составе Тихоокеанского флота.

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В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на "Дальзаводе". На него должны установить противокорабельный ракетный комплекс "Уран", а также универсальную систему управления огнём корабельной артиллерии "Багира".