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    Американец склеивал шар из спичек год, чтобы в конце сжечь его за секунды

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    Американец Бен Алес из штата Нью-Йорк потратил почти целый год на весьма оригинальный проект. Он создал сферу из примерно 42 тысяч спичек и задокументировал весь процесс.
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    "Однажды я играл со спичками и подумал, что их головки немного больше, чем сама палочка. Мне стало интересно, что произойдет, если я начну склеивать их вместе и не буду останавливаться. Я представил себе сферу и решил выяснить это, — рассказывает экспериментатор.

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    "Я сохранил все мои пустые спичечные коробки, чтобы оценить, сколько я использовал спичек. Я закончил с ровно 140 спичечными коробками, которые пошли на этот проект. Если бы в каждом из них на самом деле было ровно 300 спичек, это равнялось бы 42 тысячам спичек. Это количество значительно отличается от моей оценки в 62 654 спички, но на это могло повлиять множество факторов: возможно, в каждом коробке нет точно 300 спичек, возможно, я не создал идеальную сферу (я этого не сделал), возможно, спички разных размеров (это именно так). Тем не менее, 20 тысяч спичек — значительная погрешность. Слишком огромная для достоверности", — уточнил Алес.

    За считанные секунды колоссальный труд превратился в горстку пепла. 

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