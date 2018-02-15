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    Тимошенко сообщила, зачем ездила в США

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (531)

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    Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа.Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа.
    Канал Newsone на Youtube

    Детали плана по миротворцам Тимошенко раскрыла в эфире NewsOne

    "Первое — введение миротворческой миссии. Второе — введение международной гражданской администрации. И это все предусматривается ввести в три этапа", — сказала лидер "Батькивщины".

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    "Первый этап — международная миротворческая миссия, которая зафиксирует и защитит миссию ОБСЕ на линии разграничения. Всего на несколько недель, не больше. И даст возможность вывести еще через открытую границу между Украиной и Россией все агрессивные силы, российские вооруженные силы, вооружение тяжелое — то есть, практически демилитаризировать территорию", — заявила Тимошенко.

    Вторым этапом вводится международная гражданская администрация, которая "полностью берет всю систему управления на оккупированной территории под свой контроль и устанавливает порядок, вводит действие украинских законов".

    "На третьем этапе, говорит Тимошенко, международные миротворческие силы передвигаются на украино-российскую границу. "И таким образом фиксируется демилитаризация территории и возвращение украинских законов", — сказала лидер "Батькивщины". 

    Все эти этапы должны быть прописаны в резолюции ООН. "И это все вопрос недель, а не лет", — резюмировала Тимошенко, имея в виду длительность каждого этапа. 

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    По ее словам, реакция России на эти предложения — главная тема разговоров в США: "Все консультации идут вокруг того, как достичь взаимопонимания по этим вопросам". 

    "Обсуждается, что руководители этих миссий (миротворцев — ред.) и ключевые игроки должны быть из таких стран как Финляндия или Швеция. Сейчас рассматриваются эти две страны", — заявила Тимошенко.  

    Она подчеркнула, что процесс ввода "голубых касок" будет идти параллельно с внедрением Минска-2 (в рамках которого, напомним, должен работать закон об особом статусе Донбасса).

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