Тимошенко сообщила, зачем ездила в США

Детали плана по миротворцам Тимошенко раскрыла в эфире NewsOne.

"Первое — введение миротворческой миссии. Второе — введение международной гражданской администрации. И это все предусматривается ввести в три этапа", — сказала лидер "Батькивщины".

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"Первый этап — международная миротворческая миссия, которая зафиксирует и защитит миссию ОБСЕ на линии разграничения. Всего на несколько недель, не больше. И даст возможность вывести еще через открытую границу между Украиной и Россией все агрессивные силы, российские вооруженные силы, вооружение тяжелое — то есть, практически демилитаризировать территорию", — заявила Тимошенко.

Вторым этапом вводится международная гражданская администрация, которая "полностью берет всю систему управления на оккупированной территории под свой контроль и устанавливает порядок, вводит действие украинских законов".

"На третьем этапе, говорит Тимошенко, международные миротворческие силы передвигаются на украино-российскую границу. "И таким образом фиксируется демилитаризация территории и возвращение украинских законов", — сказала лидер "Батькивщины".

Все эти этапы должны быть прописаны в резолюции ООН. "И это все вопрос недель, а не лет", — резюмировала Тимошенко, имея в виду длительность каждого этапа.

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По ее словам, реакция России на эти предложения — главная тема разговоров в США: "Все консультации идут вокруг того, как достичь взаимопонимания по этим вопросам".

"Обсуждается, что руководители этих миссий (миротворцев — ред.) и ключевые игроки должны быть из таких стран как Финляндия или Швеция. Сейчас рассматриваются эти две страны", — заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что процесс ввода "голубых касок" будет идти параллельно с внедрением Минска-2 (в рамках которого, напомним, должен работать закон об особом статусе Донбасса).