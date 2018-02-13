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    Нардеп Сотник о планах России "впихнуть" своих агентов в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (516)

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    По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".
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    Западные партнеры Украины прекрасно понимают, что в контексте введения миротворцев ООН в Донбасс речь идет о выполнении пункта  минских соглашений о проведении на неподконтрольных территориях выборов, на чем настаивает Россия. Основная же цель этих выборов — "впихнуть" российских агентов в парламент Украины. считает народный депутат от фракции "Самопомич" Елена Сотник. 

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    "Миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями", — заявила Сотник в эфире телеканала ICTV.

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    Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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