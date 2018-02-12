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    Фигурист из Южной Кореи покорил сеть оригинальным стилем

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (35)

    (обновлено: )303
    Фигурист из Южной Кореи покорил фанатов Олимпиады не только спортивными достижениями, но и оригинальным стилем.
    Южнокорейский фигурист
    Скриншот видео

    На странице SouthernSportsNation в Twitter появилось забавное видео с фигуристом на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Спортсмен благодаря всего нескольким секундам стал звездой интернета.

    "Этот южнокорейский джентльмен только что выиграл Олимпиаду", — говорится в подписи к кадрам.

    ​Ранее сообщалось, что украинским спортсменам во второй день Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) не удалось завоевать медали и показать хорошие результаты. Всего разыграно шесть комплектов наград. 

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