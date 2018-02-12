Фигурист из Южной Кореи покорил сеть оригинальным стилем

Скриншот видео
На странице SouthernSportsNation в Twitter появилось забавное видео с фигуристом на Олимпиаде в Пхенчхане.
Спортсмен благодаря всего нескольким секундам стал звездой интернета.
"Этот южнокорейский джентльмен только что выиграл Олимпиаду", — говорится в подписи к кадрам.
— SouthernSportsNation (@SoSportsNation) 12 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что украинским спортсменам во второй день Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) не удалось завоевать медали и показать хорошие результаты. Всего разыграно шесть комплектов наград.