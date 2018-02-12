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    В Мелитополе работники завода бунтуют из-за долгов по зарплате

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    Сотрудники предприятия "Гидромаш" утверждают, что перед каждым из них сформировалась задолженность до 20 тысяч гривен. В феврале им выплатили всего по 1 тысяче гривен.
    Видео "Мелитопольские новости"

    В Мелитополе (Запорожскя область) сотрудники завода "Гидромаш" провели акцию протеста у проходной завода.

    Около пятисот человек приняли участие в митинге, на котором они потребовали погасить долги по заработной плате.

    "Работники жалуются, что завод работает, продукция производится, а за этот месяц им заплатили не более 1 тысячи гривен зарплаты каждому, при этом задолженность, в среднем, перед каждым сотрудником составляет 20 тысяч гривен", — сообщает gazeta.zp.ua.

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