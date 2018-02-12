В России опубликовали видео испытания новой противоракеты

Минобороны РФ опубликовало видео испытания новой ракеты системы ПРО российскими военными в Казахстане на полигоне "Сары-Шаган".

На видеоролике продолжительностью 52 секунды, опубликованном на официальном канале военного ведомства в YouTube, показан момент пуска ракеты.

Ранее официальный печатный орган вооруженных сил России газета "Красная звезда" сообщил об успешном испытании ракеты системы ПРО российскими военными в Казахстане на полигоне "Сары-Шаган".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил о первых успешных испытаниях в Украине крылатой ракеты наземного базирования.