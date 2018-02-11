В Киеве колонна "скорой помощи" прибыла на место лобового столкновения

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве произошло лобовое столкновение автомобилей в районе ДВРЗ.

По имеющейся информации, легковой автомобиль врезался в микроавтобус, который после удара отбросило в ограждение частного дома.

В результате аварии пострадали несколько человек, передает dtp.kiev.ua. Очевидцы происшествия сняли на видео момент, когда на место ДТП прибыли пять экипажей медиков для оказания экстренной помощи раненным.

Напомним, 1 февраля в Киеве на Броварском проспекте (между станциями метро "Лесная" и "Черниговская") произошло столкновение микроавтобуса и легкового авто, которые двигались в противоположных направлениях. После удара, машины разбросало в стороны, были повреждены другие автомобили.

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