наверх
11.02.201810:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Видео

    Конфликт на заправке в Киеве перерос в драку

    (обновлено: )55931
    В субботу, 10 февраля, в Киеве на проспекте Правды на АЗС "БРСМ" произошла драка между водителями автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
    Видеоканал Kyiv Operativ на Yotuube

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. По предварительной информации, инцидент произошел после того, как один из водителей хотел заправить свое авто вне очереди, а на замечания других водителей отреагировал агрессивно.

    В комментариях к публикации пользователи отметили, что данная АЗС является единственной газовой заправкой на Виноградаре, а также указали на определенные неудобства в выстраивании очереди и безразличие к этому со стороны администрации. Также отмечаются, что подобные конфликты там – не редкость.

    Смотрите также: В России владелец BMW одним ударом убил работника автомойки

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева