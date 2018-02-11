Конфликт на заправке в Киеве перерос в драку

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. По предварительной информации, инцидент произошел после того, как один из водителей хотел заправить свое авто вне очереди, а на замечания других водителей отреагировал агрессивно.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что данная АЗС является единственной газовой заправкой на Виноградаре, а также указали на определенные неудобства в выстраивании очереди и безразличие к этому со стороны администрации. Также отмечаются, что подобные конфликты там – не редкость.

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