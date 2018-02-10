У берегов Турции обнаружен лайнер, затонувший 65 лет назад

Крушение произошло 65 лет назад у берегов турецкого острова Кизилада. Лайнер компании Air France совершал рейс из Парижа в Тегеран.

32 пассажирам и восьми членам экипажа посчастливилось выжить, четверо погибли.

Из-за технической неполадки капитан воздушного судна был вынужден совершить аварийную посадку. Ориентиром в кромешной тьме послужили огни маяка, который действует и по сей день. Интересно, что маяк, который спас жизнь пассажирам и экипажу лайнера, был построен французским архитектором, сообщает ru.euronews.com.

Поисково-спасательный аппарат обнаружил самолет на глубине около 250 метров. Лайнер практически не поврежден, за исключением мотора. Такая операция стала возможной благодаря современному оборудованию подлодки. Она способна обнаруживать объекты на глубине до 3000 метров.