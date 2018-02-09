В России водитель намеренно сбил поскользнувшуюся на переходе женщину

В российском Ярославле неизвестный водитель белой Lada Granta не дождался, пока женщина перейдет улицу, и сбил ее, как только сменился сигнал светофора. Видео произошедшего опубликовал в Facebook пользователь Евгений Жаворонков. Также запись доступна на YouTube.

На записи видно, что женщина переходила дорогу, пока для машин горел красный свет. Через несколько шагов она поскользнулась и упала, но занимавший среднюю полосу автомобиль не стал дожидаться, пока она встанет. Как только для водителей загорелся зеленый, Lada Granta начала движение, задев при этом еще не поднявшуюся женщину. Судя по записи, удар был сильным.

Очевидцы случившегося не торопились помочь пострадавшей. Стоявшие на светофоре автомобили объехали ее, прохожие подошли и помогли подняться лишь спустя некоторое время.

Пользователи соцсети возмутились действиями водителя Lada Granta. Они указали, что его следует найти по записям видеокамер и лишить прав, а также возбудить в его отношении административное дело. Также комментаторы указали на бездействие прохожих. "С водителем понятно… Согласна с вами. А с теми, кто мимо прошел, с теме, кто из машин не вышли, что делать?" — пишет Елена Данкова. "Ужас! Какое равнодушие!", — отметила Юлия Прохорова.

Евгений Жаворонков, опубликовавший ролик, рассказал, что, по данным областного ГИБДД, пострадала 45-летняя местная жительница. Госавтоиспекция ищет свидетелей происшествия.

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