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    "Этот джентльмен - прелесть". Соцсеть восхитил 98-летний мужчина

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    Пользователи Youtube пришли в восхищение от 98-летнего мужчины, забывшего, сколько ему лет, и очень бурно отреагировавшего, когда ему назвали его возраст. Кадры разместил его сын.
    Pinball Wiz/Youtube

    В начале ролика пожилой мужчина утверждает, что ему 79 лет, потом — что ему 89. После этого он начинает прибавлять себе по году до тех пор, пока не доходит до 98.

    Услышав от сына, что это и правда его возраст, пожилой мужчина начинает ругаться и смеяться.

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    "Ничего мне не 98! Черт возьми, как я так быстро постарел! Боже ты мой (…) То есть следующим летом мне будет сто! Черт возьми, я буду гребанным стариком", — говорит он.

    За два дня видео посмотрели почти 570 тысяч человек. В комментариях его хвалят за бодрость духа и желают ему долголетия.

    В числе комментариев — "Отличный парень, потрясающее чувство юмора", "Этот джентльмен — прелесть", "Я молюсь за то, что не только доживу до 98, но буду таким же остроумным".

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