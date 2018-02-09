"Этот джентльмен - прелесть". Соцсеть восхитил 98-летний мужчина

В начале ролика пожилой мужчина утверждает, что ему 79 лет, потом — что ему 89. После этого он начинает прибавлять себе по году до тех пор, пока не доходит до 98.

Услышав от сына, что это и правда его возраст, пожилой мужчина начинает ругаться и смеяться.

Смотрите также: В Одессе с юмором подошли к лепке снежных баб

"Ничего мне не 98! Черт возьми, как я так быстро постарел! Боже ты мой (…) То есть следующим летом мне будет сто! Черт возьми, я буду гребанным стариком", — говорит он.

За два дня видео посмотрели почти 570 тысяч человек. В комментариях его хвалят за бодрость духа и желают ему долголетия.

В числе комментариев — "Отличный парень, потрясающее чувство юмора", "Этот джентльмен — прелесть", "Я молюсь за то, что не только доживу до 98, но буду таким же остроумным".