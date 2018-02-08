Американка сняла на видео, как пес корги оседлал пони и ускакал на нем

Видео ViralSnare

В социальных сетях набирает популярность ролик с пони, на спине которого сидит пес породы корги. Когда к ним приблизились хозяева лошади, она ускакала с собакой на спине.

Видео было опубликовано жительницей города Боливар (штат Миссури, США) Келли Шенкер. Ее ролик уже более 5,7 миллиона раз, им поделились 93 тысячи человек.

"Такое я не могла бы придумать. Сегодня мы вернулись на нашу дорогу и вот что мы увидели. Это не наша собака! Но, очевидно, она и Крикет, чудесный одноглазый пони, стали лучшими друзьями. Украду эту собаку для нового циркового номера", — написала автор ролика.

Смотрите также: Похититель блинов, или Как пес устроил пожар в доме

Позже она добавила, что собака не пострадала и что пони лишился глаза в инциденте, с корги никак не связанном. По словам Шенкер, она не ожидала, что видео станет вирусным, она просто хотела поделиться им с друзьями. "Мне повезло, что я вообще сняла это видео, потому что аккумулятор в телефоне почти полностью разрядился", — также отметила она.

Смотрите также: Кот — "навигатор". В Японии четырехлапый спас заблудившихся туристов