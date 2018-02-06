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    Кототерапия. Американский пенсионер поселил у себя 300 кошек

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    Житель Медфорда в американском штате Нью-Йорк превратил свой дом в приют для кошек - в питомнике 58-летнего Криса Арсено, который до выхода на пенсию работал машинистом поезда, живут около 300 кошек.
    SWNS TV/Youtube

    В комнатах для кошек натянули гамаки, во дворе установили кормушки и вольеры, а сам пенсионер ютится в каморке размером около девяти квадратных метров, сообщает New York Post.

    По его словам, кошки помогли ему пережить потерю сына, разбившегося на мотоцикле. Увлечение животными началось с 30 котят, которых Арсено подобрал около железнодорожной станции. Сейчас почти все свое время он посвящает питомцам.

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    Согласно сообщению, в 2016 году содержание приюта обошлось мужчине в 101 тысячу долларов — 80 тысяч на еду и 21 тысячу — на медикаменты.

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