Кототерапия. Американский пенсионер поселил у себя 300 кошек

В комнатах для кошек натянули гамаки, во дворе установили кормушки и вольеры, а сам пенсионер ютится в каморке размером около девяти квадратных метров, сообщает New York Post.

По его словам, кошки помогли ему пережить потерю сына, разбившегося на мотоцикле. Увлечение животными началось с 30 котят, которых Арсено подобрал около железнодорожной станции. Сейчас почти все свое время он посвящает питомцам.

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Согласно сообщению, в 2016 году содержание приюта обошлось мужчине в 101 тысячу долларов — 80 тысяч на еду и 21 тысячу — на медикаменты.