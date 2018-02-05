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    Обнародовано видео, как Ума Турман попала в аварию на съемках "Убить Билла"

    (обновлено: )235
    Во время съемок фильма "Убить Билла" Ума Турман врезалась в дерево на кабриолете. Только спустя 15 лет борьбы с Miramax за право на кадры со столкновением актрисе удалось заполучить видеозапись.
    Канал HowSo на Youtube

    Турман получила ролик лишь после секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном, основателем продюсерской компании.

    Видео опубликовала газета The New York Times.

    По словам Турман, она долгое время отказывалась садиться за руль автомобиля: артистка опасалась, что тот был неисправен, и требовала, чтобы сцену сняли с каскадером. Однако режиссер фильма Квентин Тарантино заверил ее, что кабриолет в полном порядке и поездка по прямой дороге будет безопасной. Он потребовал от Турман разогнаться до 65 км/ч, чтобы ее волосы "развевались в правильном направлении".

    "Это оказался настоящий гроб на колесах. Сиденье не было правильно опущено. Дорога была песчаной и совсем не прямой", — рассказала актриса.

    Во время съемок машину занесло и Турман врезалась в дерево. На записи видно, как после аварии к ней подходит Тарантино, проверяя ее состояние. После этого Ума Турман попала в больницу с многочисленными ушибами.

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