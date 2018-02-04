Увольнение Насирова совпало с визитом Луценко в Брюссель - политолог

"Когда произошло задержание, это комментировалось очень многими наблюдателями, политиками в том числе, как шаг к, по крайней мере, выравниванию позиций по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. И вот теперь, почти 11 месяцев спустя, Насирова наконец-то увольняют. Но не за то, что проворовался или злоупотребил положением, а за то, что он поданный Британии. Получается подмена понятия, подмена моделей, подмена схем", – сказал Рудяков.

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Это увольнение, продолжил он, чудесным образом совпало с визитом генпрокурора Луценко в Брюссель, где тот давал показания о борьбе с коррупцией. И среди прочего Луценко в интервью зарубежной прессе сказал, что "Запад предъявляет претензию к нам, что мы не боремся с коррупцией. Это не так. Вот ГПУ совместно с СБУ, МВД и Фискальной службой за 2017 год провели 9,5 тысяч задержаний по коррупционным обвинениям и вынесено 1632 судебных решения, которые осуждают этих задержанных".

"Естественно, тут бы крупную рыба поймать – Насиров мог бы претендовать на эту роль, но его решили не использовать для этой отчетности. … А дальше, я думаю, будет очередная реформа самой ГФС, а Насиров потом, думаю, будет пробовать восстановиться в своей должности", – заявил политолог.