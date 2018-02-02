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    МВД показало кадры спасения девушки при попытке прыгнуть с моста

    (обновлено: )79
    Патрульные спасли 25-летнюю девушку, имевшую признаки алкогольного опьянения, когда она пыталась прыгнуть с моста на улице Даниила Галицкого в Луцке. Инцидент произошел в ночь на 1 февраля.
    facebook.com/mvs.gov.ua

    "Она (девушка — Ред.) стояла за перилами моста и, очевидно, намеревалась покончить жизнь самоубийством. Патрульные отреагировали мгновенно: затянули женщину назад, привели ее в чувство и успокоили", — сообщается на странице МВД Украины в Facebook. Кадры выложены в пятницу, 2 февраля.

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    По словам девушки, она хотела покончить с собой из-за того, что поссорилась с любимым.

    Спасенной вызвали скорую психиатрическую помощь. Ее госпитализировали.

    МВД Украины/Facebook, 2 февраля 2018

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