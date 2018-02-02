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    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек "Черноморнефтегаза"

    (обновлено: )22801
    Генеральный прокурор Юрий Луценко проводит брифинг по поводу завладения денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок.
    Канал 112 Украина на Youtube

    Ранее Приморский районный суд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные плавучие буровые установки, принадлежащие компании "Черноморнефтегаз", следует из решения суда, размещенного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

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    До присоединения Крыма к РФ в 2014 году "Нафтогазу" в Крыму принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий жителей полуострова газом. Позже крымские власти заявили о национализации имущества "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза". Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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