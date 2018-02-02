Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек "Черноморнефтегаза"

Ранее Приморский районный суд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные плавучие буровые установки, принадлежащие компании "Черноморнефтегаз", следует из решения суда, размещенного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

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До присоединения Крыма к РФ в 2014 году "Нафтогазу" в Крыму принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий жителей полуострова газом. Позже крымские власти заявили о национализации имущества "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза". Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.