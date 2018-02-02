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    В масках и с музыкой. В Киеве "похоронили" чистый воздух

    (обновлено: )6811
    Акция протеста у здания столичной мэрии "Стоп коррупции" прошла утром 2 февраля в защиту окружающей среды. Участника акции провели театрализованное "захоронение" чистого воздуха.
    facebook.com/bochkala

    Как пишет журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook, ряд предприятий травят "окружающую среду вредными газами".

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    "Гроб, похоронная процессия и оркестр траурным маршем растрогали городские власти. Инициативную группу вместе с журналистами пригласили в КГГА на встречу с мэром", — написал он, напомнив, что электронная петиция с требованием вынесения вредного производства за пределы жилой зоны набрала 10 000 подписей. 

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