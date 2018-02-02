В масках и с музыкой. В Киеве "похоронили" чистый воздух

Как пишет журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook, ряд предприятий травят "окружающую среду вредными газами".

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"Гроб, похоронная процессия и оркестр траурным маршем растрогали городские власти. Инициативную группу вместе с журналистами пригласили в КГГА на встречу с мэром", — написал он, напомнив, что электронная петиция с требованием вынесения вредного производства за пределы жилой зоны набрала 10 000 подписей.