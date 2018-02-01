В Киеве произошло масштабное лобовое столкновение авто

Видео facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Броварском проспекте (между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" утром 1 февраля произошло столкновение и микроавтобуса и легкового авто, которые двигались в противоположных направлениях.

После мощного удара машины развернуло и отбросило на несколько десятков метров. Также пострадал еще несколько авто, один из них откинуло на обочину.

Смотрите также: Ужасное ДТП в Киеве: фура влетела в столб и вспыхнула, горели несколько авто

Водителя разбитого Opel на еврономерах из салона пытались достать свидетели происшествия.

На месте происшествия работают медики и полицейские, есть потерпевшие. Канал "Киев Оперативный" опубликовал видео очевидца ДТП.

Смотрите также: Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП