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    В Киеве произошло масштабное лобовое столкновение авто

    (обновлено: )37210
    Из-за масштабной аварии на столичном Броварском проспекте утром в четверг затруднено движение. На месте столкновения работают врачи скорой помощи и полиция.
    Видео facebook.com/KyivOperativ

    В Киеве на Броварском проспекте (между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" утром 1 февраля произошло столкновение и микроавтобуса и легкового авто, которые двигались в противоположных направлениях.

    После мощного удара машины развернуло и отбросило на несколько десятков метров. Также пострадал еще несколько авто, один из них откинуло на обочину.

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    Водителя разбитого Opel на еврономерах из салона пытались достать свидетели происшествия.

    На месте происшествия работают медики и полицейские, есть потерпевшие. Канал "Киев Оперативный" опубликовал видео очевидца ДТП.

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