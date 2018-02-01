Покупают черную икру и дорогие путевки. Экс-нардеп о богатеющих украинцах

Украина не является такой уж бедной страной, а проблема в неравенстве доходов вызвана тем, что многие обеспеченные украинцы не платят налоги. Такое мнение высказал политолог, экс-нардеп от Партии регионов Тарас Чорновил, комментируя скандал в связи с отдыхом президента Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко на элитных курортах.

"Я, несмотря на свои четыре созыва в Верховной Раде, много чего себе не могу позволить. И отдыхал… в позапрошлом году исключительно в Украине, в прошлом году объезжал монастыри на Балканах. Я много чего не могу себе позволить. Но я прохожу по городу Киеву… Я вижу людей в супермаркетах, которые расположены возле меня", – заявил Чорновил в эфире телеканала в эфире NewsOne.

По словам экс-нардепа, есть необеспеченные люди, которые покупают самые дешевые продукты по акциям, однако таких людей в последнее время не стало больше.

"Они есть, и это страшный вызов стране, что у нас есть очень бедные люди. Однако абсолютное большинство людей покупает вещи, которые я, бывший депутат четырех каденций, не могу себе и в помине позволить. Когда возле кассы передо мной в обычной сети супермаркетов стоят четверо людей, каждый из которых покупает то, на что я могу только облизаться, я думаю, что страна у нас не такая уж бедная в целом", – подчеркнул он.

Чорновил добавил, что возле его дома открылось несколько туристических агентств, возле которых перед праздниками стоят очереди.

"Я живу не в Конча-Заспе, не в Царском Селе. Я живу на левом берегу. И вижу большое количество людей, которые покупают далеко не самые дешевые путевки. Я понимаю, что у нас есть достаточно много богатых людей. У нас проблема не в том, что есть богатые люди. Проблема, что у нас есть очень бедные люди. И вторая проблема, что эти люди бедные из-за того, что большинство богатых людей не платит налоги", – уверен политик.

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Экс-нардеп утверждает, что в последнее время стал все чаще замечать в очереди людей, покупающих "ультрадорогие продукты".

"Я видел, как в последнее время черную икру стали больше покупать, такого раньше не видел. Раньше ее даже не завозили. Теперь завозят, на нее есть спрос. Когда я вижу людей, покупающих путевки на острова, я подозреваю, что большинство из них не платит налоги", – пояснил он.

Кроме того, Чорновил считает, что многие журналисты-расследователи в Украине на деньги американских налогоплательщиков вместо поиска коррупционеров делают передачи о светской жизни политиков. Он также отметил, что генпрокурор, с помощью которого "в бюджет Украины вернулись такие суммы", и президент Украины, который прошлый Новый год встречал на линии фронта, могут позволить себе отдых на Мальдивах или Сейшелах.

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Во вторник, 30 января, выяснилось, что генеральный прокурор Юрий Луценко с семьей провел зимний отпуск на Сейшельских островах. По данным СМИ, неделя отдыха на элитном курорте обошлась главе ГПУ в 52 000 евро.

Ранее также сообщалось, что президент Петр Порошенко провел новогодний отпуск (с 1-го по 8-ое января) на Мальдивских островах. СМИ утверждают, что глава государства, отдыхавший под другим именем, выложил за элитный отдых около $500 000.