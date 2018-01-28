В NASA сообщают о новом "кровавом Суперлунии"

В среду, 31 января, произойдет полное лунное затмение, которое еще иногда называют "кровавой Луной". Луна "меняет цвет" из-за искривления света земной атмосферой.

Первыми явление увидят жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители Гавайев, восточной части Аляски и северо-запада Канады. Хорошо затмение будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии.

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Суперлуние возникает, когда Луна находится на ближайшей точке на орбите Земли: она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в "обычные" полнолуния.