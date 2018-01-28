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    В NASA сообщают о новом "кровавом Суперлунии"

    (обновлено: )143
    Очередное Суперлуние можно будет увидеть 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны, сообщается в видео NASA. В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.
    Канал NASA на Youtube

    В среду, 31 января, произойдет полное лунное затмение, которое еще иногда называют "кровавой Луной". Луна "меняет цвет" из-за искривления света земной атмосферой.

    Первыми явление увидят жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители Гавайев, восточной части Аляски и северо-запада Канады. Хорошо затмение будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии.

    Смотрите также: Суперлуние во всей красе

    Суперлуние возникает, когда Луна находится на ближайшей точке на орбите Земли: она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в "обычные" полнолуния.

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