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    В Японии создали "беспилотные" тапочки для отелей

    (обновлено: )65
    Японская компания Nissan на базе собственной системы автоматической парковки создала "беспилотные" тапочки для отелей. Кроме тапочек компания создала также "беспилотные" подушки и мебель, которые возвращаются на свои места после нажатия на специальную кнопку.
    Канал 日産自動車株式会社 на Youtube

    "Тапки действуют на базе системы автоматической парковки ProPILOT Park, которая появилась в электрокаре Nissan Leaf второго поколения. С помощью ультразвуковых датчиков и камер она определяет окружающие объекты и самостоятельно паркует автомобиль. Посетителю нужно лишь нажать кнопку, и оснащенные колесами, сенсорами и моторами тапочки уползут на свое место, где выстроятся в аккуратную шеренгу", — говорится в сообщении gagadget.com.

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    Благодаря этой технологии убирать в отелях станет проще, но неподготовленный посетитель может сильно испугаться, когда предметы мебели начнут двигаться будто по собственной воле, заявили в компании.

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