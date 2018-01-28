В Японии создали "беспилотные" тапочки для отелей

"Тапки действуют на базе системы автоматической парковки ProPILOT Park, которая появилась в электрокаре Nissan Leaf второго поколения. С помощью ультразвуковых датчиков и камер она определяет окружающие объекты и самостоятельно паркует автомобиль. Посетителю нужно лишь нажать кнопку, и оснащенные колесами, сенсорами и моторами тапочки уползут на свое место, где выстроятся в аккуратную шеренгу", — говорится в сообщении gagadget.com.

Смотрите также: Затоплены кварталы, закрыто метро. Париж уходит под воду

Благодаря этой технологии убирать в отелях станет проще, но неподготовленный посетитель может сильно испугаться, когда предметы мебели начнут двигаться будто по собственной воле, заявили в компании.