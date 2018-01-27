Эксперт о ротации членов ЦИК: Украину ждет беспощадная борьба за власть

"Традиционно вопрос членства в ЦИК решался путем джентльменских соглашений между властью и оппозицией. В 2007 году, когда был политический кризис, президент Ющенко и его политические партнеры получили 7 членов ЦИК и пост председателя, а тогдашняя оппозиция – 8. … А теперь то, что мы получили, это выход за все мыслимые и немыслимые рамки (предложение власти: фактически 11 человек – от БПП и "Народного фронта")", – заявил политолог.

Важно, что в таком раскладе ни одного места не получают "Батькивщина", показывающая лидирующие рейтинги в социологических опросах, и Оппозиционный блок.

"Украину ждут не выборы, а борьба за власть. Отнюдь не бессмысленная для правящей верхушки, но беспощадная по отношению к стране и ее гражданам", – спрогнозировал Золотарев.