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    Эксперт о ротации членов ЦИК: Украину ждет беспощадная борьба за власть

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    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев напомнил, что нынешних членов ЦИК должны были сменить еще 1 июля 2014 года, но тогда вопрос провалили.
    РИА Новости Украина

    "Традиционно вопрос членства в ЦИК решался путем джентльменских соглашений между властью и оппозицией. В 2007 году, когда был политический кризис, президент Ющенко и его политические партнеры получили 7 членов ЦИК и пост председателя, а тогдашняя оппозиция – 8. … А теперь то, что мы получили, это выход за все мыслимые и немыслимые рамки (предложение власти: фактически 11 человек – от БПП и "Народного фронта")", – заявил политолог.

    Важно, что в таком раскладе ни одного места не получают "Батькивщина", показывающая лидирующие рейтинги в социологических опросах, и Оппозиционный блок. 

    "Украину ждут не выборы, а борьба за власть. Отнюдь не бессмысленная для правящей верхушки, но беспощадная по отношению к стране и ее гражданам", – спрогнозировал Золотарев. 

     

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