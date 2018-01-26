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    Появилось видео провокационного вопроса российской журналистки к Порошенко

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    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (52)

    (обновлено: )231839
    В Давосе произошел инцидент с участием президента Украины и российской журналистки. Она спрашивала его о принятии закона по реинтеграции Донбасса, а Порошенко посоветовал ей снять вышиванку.
    Видео ТСН

    В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе 25 января произошел диалог президента Украины Петра Порошенко и российской журналистки, которая спросила его о принятии закона о реинтеграции Донбасса.

    Президент Украины отреагировал на украинскую национальную одежду девушки и посоветовал ей "снять вышиванку". Порошенко также сказал, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. На это журналистка сказала ему, что он "прекрасно понимает русский язык".

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    Позднее девушку, задавшую вопрос, лишили права находиться в зале во время выступления главы государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Видео инцидента можно увидеть в сюжете ТСН (смотреть с 2.05 минуты).

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