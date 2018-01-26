Появилось видео провокационного вопроса российской журналистки к Порошенко

Видео ТСН

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе 25 января произошел диалог президента Украины Петра Порошенко и российской журналистки, которая спросила его о принятии закона о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины отреагировал на украинскую национальную одежду девушки и посоветовал ей "снять вышиванку". Порошенко также сказал, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. На это журналистка сказала ему, что он "прекрасно понимает русский язык".

Смотрите также: В Давосе машина из кортежа Трампа сбила полицейского

Позднее девушку, задавшую вопрос, лишили права находиться в зале во время выступления главы государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Видео инцидента можно увидеть в сюжете ТСН (смотреть с 2.05 минуты).

Смотрите также: Украинский завтрак в Давосе. Знаменитые гости