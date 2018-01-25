Портнов "засветился" в прямом эфире еще одного украинского телеканала

Бывший заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов связывает негативную реакцию на интервью с ним в эфире телеканала ZIK с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, выступая в эфире телеканала ZIK, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого телестудию со скандалом покинул нардеп от БПП Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, объяснив его редакционную политику реакцией владельца Петра Дыминского на открытое против него уголовное производство в связи со смертельным ДТП.

Позже ведущая телеканала Наталья Влащенко заявила, что ей лично поступали угрозы от народного депутата от фракции "Народный фронт". В эфире NewsONE она намекнула, что угрозы исходили от Антона Геращенко.

"Я лично связываю это с острой критикой с моей стороны в адрес президента Украины, правящей коалиции, "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Я позиционирую себя сейчас как эксперт, который в свободное от работы время занимается оппозиционной деятельностью", — заявил Портнов по скайп-связи в эфире телеканала NewsONE.

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Он также рассказал, как относится к негативу и критике в свой адрес.

"Я к ней отношусь ровно, потому что ни одного авторитетного человека из тех, кто критикует телеканал ZIK, госпожу Влащенко или меня, я не вижу", — отметил экс-чиновник. долгое время находящийся за пределами Украины.

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Кроме того, Портнов опроверг информацию о том, что он является фигурантом уголовных производств.

Отметим, накануне, 24 января, под офисом ZIKа прошла акция протеста. Активисты требовали от руководства телеканала пересмотреть его редакционную политику и принять "срочные кадровые решения".