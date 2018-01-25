наверх
25.01.201801:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Видео

    Грымчак - Вилкулу: я говорю - вы молчите

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (382)

    (обновлено: )20121
    Перепалка между народным депутатом от "Оппозиционного блока" и заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий произошла из-за закона о реинтеграции Донбасса.
    Канал на Youtube NEWSONE

    Закон о реинтеграции Донбасса практически остановлен, потому что фракция "Оппозиционного блока" подала жалобу, и решение о его вступлении в силу возможно только после того, как соответствующее постановление про отмену голосования будет рассмотрено в зале Верховной Рады, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала NewsONE

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Украина - Донбасс - Минск. Получится ли проскочить между каплями?

    В то же время народный депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул, также присутствовавший в эфире телеканала, не согласился с чиновником: "Два вопроса: как это мешает публикации, во-первых. И второе: и слава Богу, что заблокировали".

    Читайте также: Резолюция ПАСЕ для Украины и РФ. Опрос экспертов

    В свою очередь Грымчак попросил оппонента не перебивать: "Я прошу прощения, когда вы выступали, я стоял молча и слушал Ваши выступления. Спасибо Вам. Поэтому, пожалуйста, когда я выступаю, помолчите. Я говорю — Вы молчите".

    Однако Вилкул не успокоился: "Вам дать резолюцию ПАСЕ почитать?".

    "Поэтому на сегодняшний день этот закон не опубликован, потому что он не подписан главой Верховной Рады и не передан президенту на подпись. И он не будет опубликован до того момента, пока мы не пройдем всю процедуру", — продолжил Грымчак.

    Читайте также: Тренд дня, реинтеграция Донбасса: "Депутаты открыли ящик Пандоры" 

    Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Перепалка Александра Вилкула и Юрия Грымчака. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?