Грымчак - Вилкулу: я говорю - вы молчите

Закон о реинтеграции Донбасса практически остановлен, потому что фракция "Оппозиционного блока" подала жалобу, и решение о его вступлении в силу возможно только после того, как соответствующее постановление про отмену голосования будет рассмотрено в зале Верховной Рады, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала NewsONE.

В то же время народный депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул, также присутствовавший в эфире телеканала, не согласился с чиновником: "Два вопроса: как это мешает публикации, во-первых. И второе: и слава Богу, что заблокировали".

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В свою очередь Грымчак попросил оппонента не перебивать: "Я прошу прощения, когда вы выступали, я стоял молча и слушал Ваши выступления. Спасибо Вам. Поэтому, пожалуйста, когда я выступаю, помолчите. Я говорю — Вы молчите".

Однако Вилкул не успокоился: "Вам дать резолюцию ПАСЕ почитать?".

"Поэтому на сегодняшний день этот закон не опубликован, потому что он не подписан главой Верховной Рады и не передан президенту на подпись. И он не будет опубликован до того момента, пока мы не пройдем всю процедуру", — продолжил Грымчак.

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Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.