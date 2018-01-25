Пресс-конференция: Тревожный 18-й год в ЕС. Внешнеполитические вызовы для Украины

В четверг, 25 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Тревожный 18-й год в ЕС. Внешнеполитические вызовы для Украины".

В 2018 году предстоит ряд важных выборов в Европе, что создаст определенную политическую нестабильность. В ЕС из-за трудностей с формированием правительства Германии, споров, как кардинально реформировать блок, решить долговые проблемы, нестабильность экономик периферийных стран, процесс Brexit — все это создало кризис доверия к лидерам ЕС. Страны Восточной Европы, участники Вышеградской группы, с которой по некоторым аспектам сближается Австрия, могут в перспективе стать полюсом альтернативной Европы.

В январе, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции. В 2018 году начнутся новые переговоры о "переходном периоде" в сотрудничестве ЕС и Великобритании после Brexit.

Парламентские выборы в Италии должны состояться 4 марта. Правящая Демократическая партия и партия евроскептиков из "Движения пяти звезд" имеет практически одинаковый уровень поддержки избирателей.

Первый тур выборов президента Чехии состоялся 12-13 января. По предварительным итогам подсчета во второй тур президентских выборов вошли действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. (Второй тур — 26-27 января). Чешский лидер сдерживает чрезмерное влияние ЕС в своей стране. Лидеров Евросоюза тревожат выборы в Чехии: страна, возможно, присоединится к двум другим странам Центральной Европы — Венгрии и Польше — и пойдет на прямой конфликт с евроблоком.

В апреле 2018 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. Политсила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана имеет шансы одержать победу.

Внутри Испании назревает продолжение конфликта вокруг Каталонии — главой парламента Каталонии избран сторонник отделения региона от Испании.

Эксперты пресс-конференции:

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины"

Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 25 января в 13.00

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