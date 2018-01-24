Ох уж эти бизоны! Ведущая рассмеялась в прямом эфире

Судя по всему, Хендриксон рассмешила фраза про бизонов. "День бизоньего горба? И они думали, что я смогу сдержаться?" — написала она в комментарии к видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Она также просила коллегу Митча Джелникера не провоцировать.

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"Фермеры встретятся перед шоу, чтобы обсудить, как им увеличить… Митч заставляет меня смеяться!… Как увеличить популяцию бизонов", — говорит она, после чего не может сдержать смех до конца ролика.

"У кого-то выдалось тяжелое утро", — подшутил над ней коллега в конце ролика.