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    Ох уж эти бизоны! Ведущая рассмеялась в прямом эфире

    (обновлено: )1080
    Ведущая американского канала ABC 7 Молли Хендриксон не смога сдержать смех в прямом эфире, когда ей пришлось рассказывать про День бизоньего горба на мероприятии National Western Stock Show.
    Funny Avenue/Youtube

    Судя по всему, Хендриксон рассмешила фраза про бизонов. "День бизоньего горба? И они думали, что я смогу сдержаться?" — написала она в комментарии к видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

    Она также просила коллегу Митча Джелникера не провоцировать.

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    "Фермеры встретятся перед шоу, чтобы обсудить, как им увеличить… Митч заставляет меня смеяться!… Как увеличить популяцию бизонов", — говорит она, после чего не может сдержать смех до конца ролика.

    "У кого-то выдалось тяжелое утро", — подшутил над ней коллега в конце ролика.

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