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    Извержение вулкана на Филиппинах: эвакуированы 40 тыс человек

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    Около 40 тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах. Губернатор распорядился приостановить работу всех государственных и частных предприятий в непосредственной близости от вулкана.
    канал NBC News в youtube

    Около 40 тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на губернатора провинции Албай Аля Фрэнсиса Бичару.

    Губернатор также распорядился приостановить работу всех государственных и частных предприятий в непосредственной близости от вулкана за исключением ведомств по охране правопорядка, организаций в области здравоохранения, социальных и экстренных служб.

    По последним данным, в ночь на вторник были зафиксированы выбросы лавы на высоту до 500-700 метров.

    В понедельник институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон. На вулкане было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Власти расширили зону повышенной опасности на восемь километров, были приостановлены занятия в учебных заведениях на всей территории провинции Албай. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

    На прошлой неделе на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. В четверг представители Phivolcs сообщили, что поток лавы продвинулся почти на 3 километра от вершинного кратера.

    Смотрите также: Впечатляющее извержение вулкана на острове Суматра

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