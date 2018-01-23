В Киеве во время заседания судей Апелляционного суда обсыпали мукой

Рассматривалась жалоба председателя общественной организации "Не мовчи", оппонентом по делу которой выступал депутат Киевсовета от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко.

Несмотря на инцидент, судья Елена Лапчевская не только продолжила судебное заседание, но и вынесла решение, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось заседание Апелляционного суда, который рассматривал Генеральной прокуратуры на решению Печерского райсуда об избрании меры пресечения Михаилу Саакашвили. На заседание суда Саакашвили пришел с супругой Сандрой Рулофс и младшим сыном Николозом.