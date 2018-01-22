Скарлетт Йоханссон со сцены отчитала знаменитого актера c украинскими корнями

Йоханссон возмутилась тем, что актер поддерживает организацию, которая помогает жертвам сексуального насилия, и при этом тайно охотится на людей, у которых нет власти. "Верни мне мой значок", — заявила она. Во время выступления актриса не называла имени Франко, однако ее представитель подтвердил Los Angeles Times, что речь шла именно о нем.

Отметим, что мать Джеймса Франко происходит из семьи польских, литовских и украинских евреев.

Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.