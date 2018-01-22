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    Журналистка "взорвалась" эмоциями после общения с Рики Мартином

    (обновлено: )34420
    Корреспондент американского телеканала Ана Белавал крайне эмоционально отреагировала на интервью с популярным пуэрториканским музыкантом Рики Мартином.
    WGN News в youtube

    Корреспондент американского телеканала WGN Ана Белавал крайне эмоционально отреагировала на интервью с популярным пуэрториканским музыкантом Рики Мартином. Видеозапись опубликована на YouTube-канале WGN News.

    На кадрах, которые были сняты сразу после интервью с артистом, журналистка, уверенная, что прямой эфир закончился, делится эмоциями от разговора с кумиром и даже начинает прыгать. Она не подозревает, что ее прекрасно слышат и певец, и ведущие в студии.

    Рики Мартин — автор культового трека Livin' la Vida Loca, которая сделала музыканта одним из самых популярных испаноязычных певцов в мире.

    Ранее сообщалось, что Рики Мартин и его бойфренд, шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф, узаконили свои отношения.

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