Cамый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае

Создатели очистителя сообщили, что в мире ему нет аналогов по размеру, пишет South China Morning Post.

Система работает за счет тепловых станций, построенных вокруг. Попадая внутрь, воздух при нагревании солнечной энергией поднимается по башне и проходит через множество фильтров.

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По данным издания, Сиань входит в десятку самых загрязненных китайских городов. После проверки на объекте инспекторы из Института изучения окружающей среды при Китайской академии наук заключили, что за несколько месяцев установке удалось очистить территорию свыше десяти квадратных километров. Общий объем чистого воздуха, выброшенного в атмосферу с момента запуска очистителя, специалисты оценивают примерно в десять миллионов кубических метров.