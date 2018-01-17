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    Американский сенатор снял невидимые очки

    (обновлено: )34110
    В ответ на шутки офис американского сенатора Оррина Хэтч ответил, что он тестировал невидимые очки, которые еще не поступили в продажу.
    Сенатор США Оррин Хэтч снял несуществующие очки
    Фото Twitter Джонатана Левайна

    КИЕВ, 17 янв - РИА Новости Украина. Американский сенатор Оррин Хэтч стал объектом для шуток, попытавшись снять несуществующие очки во время выступления в Конгрессе.

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    Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист Джонатан Левайн. Менее чем за сутки публикация набрала свыше 60 тысяч репостов.

    Пользователи соцсетей пошутили над оплошностью политика и предположили, что позже он протер свои невидимые очки и снова их надел. Часть комментаторов однако отметили, что это распространенная ошибка людей, которые долгое время носят очки, а затем надевают линзы.

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    Офис сенатора Хэтча сразу ответил, что он протестировал в Конгрессе США невидимые очки, которых еще нет в продаже. Потом представители законодателя все же объяснили, что Хэтч забыл очки дома и сделал движение по привычке.

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