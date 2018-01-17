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    В Китае спасли слоненка, сорвавшегося с 60-метрового обрыва

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    Жители китайской провинции спасли слоненка: малыш сорвался с крутого обрыва, однако его вытащили и передали на лечение ветеринарам.
    В Китае спасли слоненка, сорвавшегося в 60-метровую пропасть
    Видео People's Daily,China

    В китайской провинции Юньнань маленький слоненок упал в канаву с 60-метрового крутого склона.

    Местные жители спасли малыша, отвезли в специальный центр, где ветеринары оказали животному необходимую помощь.

    На данный момент спасенный слоненок может уже самостоятельно есть и ходить.

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