В Китае спасли слоненка, сорвавшегося с 60-метрового обрыва

В китайской провинции Юньнань маленький слоненок упал в канаву с 60-метрового крутого склона.

Местные жители спасли малыша, отвезли в специальный центр, где ветеринары оказали животному необходимую помощь.

Watch: 1-month-old baby #elephant rescued after getting trapped in a ditch in Yunnan province pic.twitter.com/KwAOUxVc8k — People's Daily,China (@PDChina) 16 января 2018 г.

На данный момент спасенный слоненок может уже самостоятельно есть и ходить.

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