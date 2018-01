В Китае спасли слоненка, сорвавшегося с 60-метрового обрыва

В китайской провинции Юньнань маленький слоненок упал в канаву с 60-метрового крутого склона.

Местные жители спасли малыша, отвезли в специальный центр, где ветеринары оказали животному необходимую помощь.

Watch: 1-month-old baby #elephant rescued after getting trapped in a ditch in Yunnan province pic.twitter.com/KwAOUxVc8k