Семенченко о том, кого по-настоящему должен бояться Порошенко

Публикация "писем Порошенко к ФСБ" говорит о том, что российский президент Владимир Путин вынуждает украинского коллегу выполнить свои обязательства, заявил народный депутат от фракции "Самопомич", экс-командир БСН "Донбасс" Семен Семенченко.

"Я не хочу серьезно рассматривать эти заявления по одной простой причине: там говорится о том, что это только оперативное дело, только которое накапливало данные о человеке. Но там написано "№67", поэтому я понимаю, что где-то 67 страниц всего этого еще ходит.

Также мне понятно, почему именно сейчас эти документы всплывают. Потому Путин заставляет Порошенко выполнить свои обязательства имплементировать законопроект об особом статусе Донбасса, дать амнистию российским оккупантам, которые убивали наших военных, положить на плечи каждого украинца плату за то, что разрушила в зоне боевых действий Россия и сделать так, чтобы люди, которые убивали наших военных, стали украинскими судьями и депутатами. Поэтому сейчас будет всплывать все больше компромата", — заявил Семенченко в эфире телеканала ZIK.

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Но, несмотря на это, нардеп считает, что президенту сегодня следует бояться не Путина, а украинского народа.

"А этот законопроект о деоккупации Донбасса — это такая попытка "сесть на шпагат". А что я думаю по поводу этих "писем Порошенко"? И зачем нам вообще смотреть на какие-то документы с подписью Порошенко? Давайте просто посмотрим на то, что он творил все эти годы вместе с депутатами, при поддержке министров и большинства СМИ. Нет расследования относительно убийств Небесной сотни, продолжается кампания по реабилитации "беркутовцев", которые частично бежали в Россию, и оставшиеся здесь работники полиции и мэры, которые сдавали Донбасс, почти все сегодня оправданы, ведется дело только по Ефремову, но мы хорошо знаем, как это все происходит", — заявил нардеп.

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Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 16 января не смогла принять закон о реинтегргации Донбасса во втором чтении.