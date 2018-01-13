Безсмертный о том, как "правильно" выстраивать отношения с Россией

Украина необходимо искать формулу сосуществования с Россией, даже если для этого надо пройти через разрыв дипломатических отношений и блокирование любого экономического сотрудничества, заявил бывший посол Украины в Беларуси, экс-представитель Киева на переговорах по урегулированию в Донбассе.

"Для того, чтобы Украину не растерзали, достаточно выстроить грамотную гуманитарную политику с европейскими соседями. Это очень легко сделать, просто надо взять европейские правила и применить их в отношениях с поляками, венграми, румынами и даже с белорусами", — заявил Безсмертный в эфире телеканала ZIK.

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В то же время в отношении России, по его мнению, надо думать о вопросах национальной безопасности, и это касается всех сфер.

"Нам надо искать формулу сосуществования. Если для этого надо пройти через обострение, то надо пройти через разрыв дипломатических отношений и блокировку любого экономического сотрудничества. Только надо это сделать за столом диалога. Понятно, что мы услышим с той стороны лай… Наше преимущество заключается в том, что нас поддерживает Запад. К счастью, динамика процесса развивается таким образом, что он будет нас поддерживать. Там с каждым днем ​​все больше людей, которые понимают опасность, исходящую от России", — отметил Безсмертный.

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По мнению дипломата, Украине надо выполнить простое задание, которое заключается в том, что с друзьями надо дружить, а с врагом — воевать.

"Если мы его не выполним, то нам будет хуже", — резюмировал он.

Напомним, с нового года Украина ввела систему биометрического контроля на границе с Россией.