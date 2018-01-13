наверх
13.01.201808:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Видео

    Безсмертный о том, как "правильно" выстраивать отношения с Россией

    (обновлено: )398012
    По словам дипломата, преимущество Укаины заключается в том, что ее поддерживает Запад, где "все больше людей, которые понимают опасность, исходящую от России".
    Канал на Yuotube Телеканал ZIK

    Украина необходимо искать формулу сосуществования с Россией, даже если для этого надо пройти через разрыв дипломатических отношений и блокирование любого экономического сотрудничества, заявил бывший посол Украины в Беларуси, экс-представитель Киева на переговорах по урегулированию в Донбассе. 

    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Без России, ну никуда уже. Обзор заявлений замглавы СБУ

    "Для того, чтобы Украину не растерзали, достаточно выстроить грамотную гуманитарную политику с европейскими соседями. Это очень легко сделать, просто надо взять европейские правила и применить их в отношениях с поляками, венграми, румынами и даже с белорусами", — заявил Безсмертный в эфире телеканала ZIK.

    Смотрите также: Экс-министр обороны о войне в Донбассе: на 90% она уже закончилась

    В то же время в отношении России, по его мнению, надо думать о вопросах национальной безопасности, и это касается всех сфер.

    "Нам надо искать формулу сосуществования. Если для этого надо пройти через обострение, то надо пройти через разрыв дипломатических отношений и блокировку любого экономического сотрудничества. Только надо это сделать за столом диалога. Понятно, что мы услышим с той стороны лай… Наше преимущество заключается в том, что нас поддерживает Запад. К счастью, динамика процесса развивается таким образом, что он будет нас поддерживать. Там с каждым днем ​​все больше людей, которые понимают опасность, исходящую от России", — отметил Безсмертный.

    Читайте также: Время собирать камни. Первые экспертные итоги 2018 года

    По мнению дипломата, Украине надо выполнить простое задание, которое заключается в том, что с друзьями надо дружить, а с врагом — воевать.

    "Если мы его не выполним, то нам будет хуже", — резюмировал он.

    Напомним, с нового года Украина ввела систему биометрического контроля на границе с Россией. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть