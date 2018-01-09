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    Полиция показала последствия нападения на стрип-клуб в центре Киева

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (137)

    (обновлено: )13710
    Правонарушители выбили входные двери, устроили драку и совершили выстрел в ночном клубе на улице Большой Васильковской. Полиция устанавливает всех участников инцидента.
    полиция Киева в youtube

    По факту хулиганских действий днем ранее в столичном развлекательном заведении начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации Киева.

    Ранее сообщалось, что группа неизвестных вечером в понедельник ворвалась в стриптиз-клуб на улице Большая Васильковская в Киеве и открыла стрельбу, спустя минуту мужчины выбежали и скрылись.

    Как уточняется, правонарушители выбили входные двери, устроили драку и совершили выстрел в ночном клубе на улице Большой Васильковской. Полиция устанавливает всех участников инцидента.

    dailymail.co.uk
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    "Вечером в развлекательное заведение пытался зайти человек, но охрана объяснила, что заведение не работает. Это возмутило незнакомца, и он пригласил охранника клуба на улицу, где его ждали двое мужчин. Между охранником и неизвестными возник конфликт, в результате чего один из нападавших достал из машины предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать. После словесной перепалки мужчины поехали в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

    Через некоторое время на место происшествия приехали два микроавтобуса, откуда вышли около 20-ти человек. Они выбили входную дверь в помещение клуба, а затем совершили выстрел в пол.

    "Далее незнакомцы проникли в развлекательное заведение, где устроили драку. В результате инцидента персонал заведения получил незначительные телесные повреждения. На место происшествия вызвали полицию", — сообщили в пресс-службе.

    По указанному адресу выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции. Злоумышленники скрылись до прибытия правоохранителей. Полиция провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и изъяла гильзу для проведения экспертизы.

    Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.

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