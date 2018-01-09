Жителей Нью-Йорка шокировал работник рынка, который чистил ботинки на рыбе

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Нью-Йорке разгорелся скандал из-за поведения работника одного из рынков в Чайнатуане на Манхэттене.

Один из посетителей рынка опубликовал в социальных сетях видео, на котором продавец рынка на Канал-стрит топчется по мороженой рыбе, при этом он счищает ножом грязь с ботинок прямо на морепродукты.

В ответ на замечания торговец нагло ответил покупателю: "Ты ведь ее потом моешь? Так что, все порядке. Теперь ты это точно сделаешь".

Запись с поведением торговца рыбой в считанные дни набрала 3 миллиона просмотров и собрала массу негативных отзывов клиентов, которые ранее покупали продукты на этом рынке.

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