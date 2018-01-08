Соблазнительные девушки в Рио-де-Жайнеро устроили неистовые пляски

Как передает euronews, на подготовку к карнавалу у участников уходят долгие месяцы, и, по словам танцоров, они хотели показать зрителям, насколько самоотверженно они посвящают себя репетициям. Начнется праздник 9 февраля и продлится пять дней.

Власти же опасаются, что во время карнавала возрастет риск заражения вирусом Чикунгунья, разносчик которого – тот же комар, который стал виновником эпидемии вируса Зика. Представитель надзорного комитета по здравоохранению штата Рио-де-Жанейро предупреждает, что сейчас риск особенно высок, а у местных жителей нет иммунитета к этому вирусу.

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