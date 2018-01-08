наверх
08.01.201813:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Соблазнительные девушки в Рио-де-Жайнеро устроили неистовые пляски

    (обновлено: )393
    В Рио-де-Жайнеро полным ходом идет подготовка к знаменитому карнавалу. Танцоры из 13 лучших школ самбы устроили представление на пляже Копакабана.
    Канал euronews на Youtube

    Как передает euronews, на подготовку к карнавалу у участников уходят долгие месяцы, и, по словам танцоров, они хотели показать зрителям, насколько самоотверженно они посвящают себя репетициям. Начнется праздник 9 февраля и продлится пять дней.

    Власти же опасаются, что во время карнавала возрастет риск заражения вирусом Чикунгунья, разносчик которого – тот же комар, который стал виновником эпидемии вируса Зика. Представитель надзорного комитета по здравоохранению штата Рио-де-Жанейро предупреждает, что сейчас риск особенно высок, а у местных жителей нет иммунитета к этому вирусу.

    Смотрите также: Гигантский дидух установили в центре Львова

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?