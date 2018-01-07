Появилось видео падения циркачки с высоты во время номера

Как сообщает Sputnik Беларусь, двадцатилетняя акробатка из московского коллектива Алишера Алиева выступала в программе "Партерный полет".

"По словам очевидцев, Юлия Тикаева сорвалась с высоты около четырех метров, выполняя трюк во время выступления. Гимнастку вовремя не перехватил ловитор, и артистка упала за пределы страховочной сетки лицом вниз", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что инцидент произошел 5 января на вечернем шоу. Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу с травмой головы. В сообщении говорится, что сейчас девушка находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое без динамики.

Смотрите также: В аэропорту Торонто столкнулись два самолета